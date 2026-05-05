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Exposition de peinture, Bibliothèque municipale « Au plaisir des mots et de l’image », Champagné-Saint-Hilaire

Exposition de peinture, Bibliothèque municipale « Au plaisir des mots et de l’image », Champagné-Saint-Hilaire

Exposition de peinture, Bibliothèque municipale « Au plaisir des mots et de l’image », Champagné-Saint-Hilaire samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque municipale "Au plaisir des mots et de l'image"

Adresse : 1 place de la mairie, 86160 Champagné-Saint-Hilaire

Ville : 86160 Champagné-Saint-Hilaire

Département : Vienne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : Gratuit.

Exposition de peinture Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque municipale « Au plaisir des mots et de l’image » Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition de peintures et de dessins d’enfants sur le thème « Métiers et outils d’hier et d’aujourd’hui », visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque jusqu’à la Toussaint.

Bibliothèque municipale « Au plaisir des mots et de l’image » 1 place de la mairie, 86160 Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549373091 https://champagne-saint-hilaire.fr/fr/
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©Annette BOSSEBOEUF

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