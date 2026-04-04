Champagné-Saint-Hilaire

4 ème édition de la Journée des animaux Randonnée

Plan d’eau des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:30:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’association Pattes & Sabots représentée par 3 entrepreneuses animalières du secteur, Judith’art, Lc Services Equins, Equi & Compagnie, vous convient à une randonnée et à une journée autour des animaux, au profit d’une association de protection animalière, l’association Equipaix ! .

Plan d’eau des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 04 37 08

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English : 4 ème édition de la Journée des animaux Randonnée

L’événement 4 ème édition de la Journée des animaux Randonnée Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou