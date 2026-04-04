4 ème édition de la Journée des animaux Randonnée Champagné-Saint-Hilaire
4 ème édition de la Journée des animaux Randonnée Champagné-Saint-Hilaire dimanche 19 juillet 2026.
Champagné-Saint-Hilaire
4 ème édition de la Journée des animaux Randonnée
Plan d’eau des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:30:00
fin : 2026-07-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-19
L’association Pattes & Sabots représentée par 3 entrepreneuses animalières du secteur, Judith’art, Lc Services Equins, Equi & Compagnie, vous convient à une randonnée et à une journée autour des animaux, au profit d’une association de protection animalière, l’association Equipaix ! .
Plan d’eau des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 04 37 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 4 ème édition de la Journée des animaux Randonnée
L’événement 4 ème édition de la Journée des animaux Randonnée Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Champagné-Saint-Hilaire (Vienne)
- 2ème loto gourmand Champagné-Saint-Hilaire 19 avril 2026
- 3ème loto gourmand Champagné-Saint-Hilaire 19 avril 2026
- Entre brandes et plaines Champagné-Saint-Hilaire Vienne 1 mai 2026
- Sentier Sur les pas d’André Léo Champagné-Saint-Hilaire Vienne 1 mai 2026
- Les 3 Fontaines en Fêtes Champagné-Saint-Hilaire 23 août 2026