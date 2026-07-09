Au plaisir des mots et de l’image Champagné-Saint-Hilaire
mardi 11 août 2026 · Champagné-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Champagné-Saint-Hilaire
Au plaisir des mots et de l’image
Bibliothèque municipale Champagné-Saint-Hilaire Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Animation Jeux vidéo switch.
Animé par Arthur, conseiller numérique du Civraisien en Poitou. Inscription obligatoire à la mairie avant le 31 juillet 2026. .
Bibliothèque municipale Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91 contact@champagne-saint-hilaire.fr
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English : Au plaisir des mots et de l’image
L’événement Au plaisir des mots et de l’image Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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