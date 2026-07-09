Informations pratiques

Champagné-Saint-Hilaire

Au plaisir des mots et de l’image

Bibliothèque municipale Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 14:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Animation Jeux vidéo switch.

Animé par Arthur, conseiller numérique du Civraisien en Poitou. Inscription obligatoire à la mairie avant le 31 juillet 2026. .

Bibliothèque municipale Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91 contact@champagne-saint-hilaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au plaisir des mots et de l’image

L’événement Au plaisir des mots et de l’image Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou