Randonnée des Goupils. Champagné-Saint-Hilaire
Randonnée des Goupils. Champagné-Saint-Hilaire jeudi 1 octobre 2026.
Champagné-Saint-Hilaire
Randonnée des Goupils.
Parking de la salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire Vienne
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Sur les pas d’André Léo.
Les départs sont annulés en cas de pluie soutenue et/ou de vigilance orange. .
Parking de la salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 81 56 33 roger.orvain@orange.fr
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English : Randonnée des Goupils.
L’événement Randonnée des Goupils. Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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