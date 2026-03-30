Marché des arts et des gourmandises

Place du 13 août 1944 Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Marché des Arts et des Gourmandises avec espace repas afin de déguster les mets achetés aux producteurs présents sur la place et de flâner auprès des artisans toute la soirée. Un groupe musical animera la soirée. .

Place du 13 août 1944 Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91 contact@champagne-saint-hilaire.fr

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English : Marché des arts et des gourmandises

L’événement Marché des arts et des gourmandises Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou