La caravane des sports Champagné-Saint-Hilaire
lundi 27 juillet 2026 · Champagné-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Champagné-Saint-Hilaire
La caravane des sports
Base de loisirs de Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:30:00
fin : 2026-07-27 12:20:00
Date(s) :
2026-07-27
La Caravane des Sports sillonne les routes de la Vienne pour proposer aux jeunes de passer une journée sportive et ludique. Comment ? En mettant à leur disposition des animations gratuites qui leur feront découvrir de nouvelles pratiques sportives.
La Caravane des Sports d’été fait étape dans une quinzaine de communes. En cours d’année scolaire, elle reprend la route pendant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps.
Dès 8 ans votre enfant peut y participer!
Inscrivez-le aux ateliers le jour-même de l’étape de la Caravane des Sports dans votre commune sur place. Mesures sanitaires appliquées selon le protocole gouvernemental à la date de la Caravane des Sports. Aucune condition de résidence n’est exigée. Le matériel sportif est mis à disposition des participants, néanmoinsil est nécessaire de prévoir une tenue adéquate (baskets). Autorisation parentale à remplir sur place. .
Base de loisirs de Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 28 70
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English : La caravane des sports
L’événement La caravane des sports Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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