Informations pratiques

Champagné-Saint-Hilaire

Commémoration de la bataille de Champagné-Saint-Hilaire

Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 11:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Début de la cérémonie à 11h au Monument aux morts.

Dépôt de bouquets au différentes stèles.

Partage du verre de l’amitié offert par la municipalité.

Possibilité de se restaurer au restaurant Le Poitou Créole. .

Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91

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English : Commémoration de la bataille de Champagné-Saint-Hilaire

L’événement Commémoration de la bataille de Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou