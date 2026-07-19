Commémoration de la bataille de Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire
jeudi 13 août 2026 · Champagné-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Champagné-Saint-Hilaire
Commémoration de la bataille de Champagné-Saint-Hilaire
Champagné-Saint-Hilaire Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Début de la cérémonie à 11h au Monument aux morts.
Dépôt de bouquets au différentes stèles.
Partage du verre de l’amitié offert par la municipalité.
Possibilité de se restaurer au restaurant Le Poitou Créole. .
Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91
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English : Commémoration de la bataille de Champagné-Saint-Hilaire
L’événement Commémoration de la bataille de Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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