Randonnée pédestre annuelle Champagné-Saint-Hilaire
Randonnée pédestre annuelle Champagné-Saint-Hilaire dimanche 5 juillet 2026.
Randonnée pédestre annuelle
Base de loisirs des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Deux circuits possibles au départ de la base de loisirs des Trois Fontaines suivi d’un apéritif offert par la municipalité. Ouvert à tous. Animaux autorisés. .
Base de loisirs des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91 contact@champagne-saint-hilaire.fr
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English : Randonnée pédestre annuelle
L’événement Randonnée pédestre annuelle Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou