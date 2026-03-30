Randonnée pédestre annuelle

Base de loisirs des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Deux circuits possibles au départ de la base de loisirs des Trois Fontaines suivi d’un apéritif offert par la municipalité. Ouvert à tous. Animaux autorisés. .

Base de loisirs des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91 contact@champagne-saint-hilaire.fr

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English : Randonnée pédestre annuelle

L’événement Randonnée pédestre annuelle Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou