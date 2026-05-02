Randonnées Gencéennes Champagné-Saint-Hilaire
Randonnées Gencéennes Champagné-Saint-Hilaire dimanche 5 juillet 2026.
Champagné-Saint-Hilaire
Randonnées Gencéennes
Base de Loisirs des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Café matin Casse-croûte mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée. .
Base de Loisirs des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91 contact@champagne-saint-hilaire.fr;
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English : Randonnées Gencéennes
L’événement Randonnées Gencéennes Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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