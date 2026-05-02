Champagné-Saint-Hilaire

Randonnées Gencéennes

Base de Loisirs des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Café matin Casse-croûte mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée. .

Base de Loisirs des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91 contact@champagne-saint-hilaire.fr;

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English : Randonnées Gencéennes

L’événement Randonnées Gencéennes Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou