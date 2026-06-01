Champagné-Saint-Hilaire

Concert de chorales

Eglise St Gervais St Protais Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Organisé par la Bibliothèque Municipale

Au plaisir des Mot et de l’Image et Murmures et Cultures à Champagné

Avec la Machine à Chanter de Voulême et le Groupe Vocal de Champagné .

Eglise St Gervais St Protais Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 73 78

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English : Concert de chorales

L’événement Concert de chorales Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou