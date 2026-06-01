Concert de chorales Champagné-Saint-Hilaire
Concert de chorales Champagné-Saint-Hilaire dimanche 14 juin 2026.
Champagné-Saint-Hilaire
Concert de chorales
Eglise St Gervais St Protais Champagné-Saint-Hilaire Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Organisé par la Bibliothèque Municipale
Au plaisir des Mot et de l’Image et Murmures et Cultures à Champagné
Avec la Machine à Chanter de Voulême et le Groupe Vocal de Champagné .
Eglise St Gervais St Protais Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 73 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de chorales
L’événement Concert de chorales Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Champagné-Saint-Hilaire (Vienne)
- Randonnées Gencéennes Champagné-Saint-Hilaire 5 juillet 2026
- Randonnée pédestre annuelle Champagné-Saint-Hilaire 5 juillet 2026
- Fougères en BAZ’ART Champagné-Saint-Hilaire 11 juillet 2026
- 4 ème édition de la Journée des animaux Randonnée Champagné-Saint-Hilaire 19 juillet 2026
- Les 3 Fontaines en Fêtes Champagné-Saint-Hilaire 23 août 2026