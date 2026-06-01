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Concert de chorales Champagné-Saint-Hilaire

Concert de chorales Champagné-Saint-Hilaire

Concert de chorales Champagné-Saint-Hilaire dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Eglise St Gervais St Protais

Ville : 86160 Champagné-Saint-Hilaire

Département : Vienne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Champagné-Saint-Hilaire

Concert de chorales

Eglise St Gervais St Protais Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Organisé par la Bibliothèque Municipale
Au plaisir des Mot et de l’Image et Murmures et Cultures à Champagné
Avec la Machine à Chanter de Voulême et le Groupe Vocal de Champagné   .

Eglise St Gervais St Protais Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 73 78 

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English : Concert de chorales

L’événement Concert de chorales Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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