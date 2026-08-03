3ème loto gourmand Champagné-Saint-Hilaire
dimanche 25 octobre 2026 · Champagné-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Champagné-Saint-Hilaire
3ème loto gourmand
Salle des Fêtes Champagné-Saint-Hilaire Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 13:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Le Comité des Fêtes de Champagné-Saint-Hilaire vous invite à l’un de ses incontournables Loto Gourmand !
Faites le plein de provisions ! ❄️
Tentez de gagner
– De nombreux lots de viande de qualité
– Des bons d’achat pour vos courses
– Des paniers garnis
Venez passer un moment convivial et chaleureux, et repartez avec de quoi régaler toute la famille ! C’est l’occasion parfaite de soutenir votre Comité des Fêtes.
☕ Buvette, crêpes sur place pour se régaler pendant les parties ! .
Salle des Fêtes Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 03 82 comite-champagne@outlook.fr
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English : 3ème loto gourmand
L’événement 3ème loto gourmand Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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