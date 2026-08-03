3ÈME RENCONTRES DES CRÉATEURS LOCAUX A TERMES le chaylaret Termes

Informations pratiques

Termes

3ÈME RENCONTRES DES CRÉATEURS LOCAUX A TERMES

le chaylaret 215 chemin du bois de Faou Termes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

3ème Rencontres des Créateurs Locaux avec

Laurent Doussot (Noalhac) photographie

Milou Gastal (Fridefont) sculpture bois

Christophe Gastaldi (Prunières) peinture

Florence Gimbergues (Termes) tableaux en laine cardée

Sylvie Souton Chany (Saint Alban sur Limagnole) céramique Raku

Rendez-vous le samedi 8 et le dimanche 9 août de 10h à 18h avec Vernissage le 7 août 18h à 20h

À la Grange du Chaylaret de Termes

Entrée gratuite

Renseignements 06 85 30 80 93 .

le chaylaret 215 chemin du bois de Faou Termes 48310 Lozère Occitanie +33 6 85 30 80 93

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English :

L’événement 3ÈME RENCONTRES DES CRÉATEURS LOCAUX A TERMES Termes a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien