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3ÈME RENCONTRES DES CRÉATEURS LOCAUX A TERMES le chaylaret Termes

samedi 8 août 2026 · le chaylaret · Termes

3ÈME RENCONTRES DES CRÉATEURS LOCAUX A TERMES le chaylaret Termes

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
le chaylaret
Adresse
215 chemin du bois de Faou
Ville
48310 Termes
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Termes

3ÈME RENCONTRES DES CRÉATEURS LOCAUX A TERMES

le chaylaret 215 chemin du bois de Faou Termes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

3ème Rencontres des Créateurs Locaux avec
Laurent Doussot (Noalhac) photographie
Milou Gastal (Fridefont) sculpture bois
Christophe Gastaldi (Prunières) peinture
Florence Gimbergues (Termes) tableaux en laine cardée
Sylvie Souton Chany (Saint Alban sur Limagnole) céramique Raku

Rendez-vous le samedi 8 et le dimanche 9 août de 10h à 18h avec Vernissage le 7 août 18h à 20h
À la Grange du Chaylaret de Termes
Entrée gratuite
Renseignements 06 85 30 80 93   .

le chaylaret 215 chemin du bois de Faou Termes 48310 Lozère Occitanie +33 6 85 30 80 93 

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English :

L’événement 3ÈME RENCONTRES DES CRÉATEURS LOCAUX A TERMES Termes a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

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