3ÈME RENCONTRES DES CRÉATEURS LOCAUX A TERMES le chaylaret Termes
samedi 8 août 2026 · le chaylaret · Termes
Informations pratiques
Termes
3ÈME RENCONTRES DES CRÉATEURS LOCAUX A TERMES
le chaylaret 215 chemin du bois de Faou Termes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
3ème Rencontres des Créateurs Locaux avec
Laurent Doussot (Noalhac) photographie
Milou Gastal (Fridefont) sculpture bois
Christophe Gastaldi (Prunières) peinture
Florence Gimbergues (Termes) tableaux en laine cardée
Sylvie Souton Chany (Saint Alban sur Limagnole) céramique Raku
Rendez-vous le samedi 8 et le dimanche 9 août de 10h à 18h avec Vernissage le 7 août 18h à 20h
À la Grange du Chaylaret de Termes
Entrée gratuite
Renseignements 06 85 30 80 93 .
le chaylaret 215 chemin du bois de Faou Termes 48310 Lozère Occitanie +33 6 85 30 80 93
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English :
L’événement 3ÈME RENCONTRES DES CRÉATEURS LOCAUX A TERMES Termes a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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