3ème SEMI MARATHON DES THERMES Bourbonne-les-Bains

3ème SEMI MARATHON DES THERMES

Place des Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

EVENEMENT A NE PAS MANQUER !

3ème SEMI-MARATHON DES THERMES DE BOURBONNE-LES-BAINS Les 30 & 31 MAI

Sam. 30 mai ouverture du village de course et course enfants l’après-midi

Dim. 31 mai semi-marathon des Thermes avec nouveau parcours et nouvelles formules…

Le semi-marathon des Thermes se veut musical, solidaire et accessible à tous grâce à différentes formules de course. Chaque année une partie des recettes est reversée à une association sur le thème de la santé et du bien-être. Association 2026 Comité handisport Haute-Marne

Parcours roulant, dénivelé sur l’ensemble du parcours de 210 m. Type de parcours passage en forêt, parc du château, arboretum, route, centre-ville de Bourbonne-les-Bains et de de tous ses lieux incontournables. Speaker de la course Patrick Montel avec Radio Montel

Toutes formules possibles Solo, Duo mixte ou 100% féminin (nouveauté 2026), Trio mixte, Challenge association et entreprise

NOUVEAUTÉ l’évènement passe sur 2 jours !

Samedi 30 mai Place des Bains

Dès 16h ouverture du village de course. L’après-midi courses enfants

Retrait des dossards pour les coureurs à partir de 16h jusqu’à 19h30

Inscription dernière minute de 18h jusqu’ à 19 h30

17h15 400 m Course Eveil Athlétique

17h30 1500 m Course Poussin/Benjamin CHONOMETREE

18h00 3000m Course Minimes et Cadets CHRONOMETREE

18h15 Concert offert à tous nos coureurs Place des Bains

Dimanche 31 mai

7h30 ouverture du village de course

9h30 Le grand départ du Semi-Marathon des Thermes

Nouveau parcours, nouvelles formules, et toujours la même ambiance conviviale

8 groupes de musique sur le parcours

Catégorie 8 catégories, Individuel homme et femme, Formule duo (relai ou escadrille), Formule trio (relai ou escadrille.), Formule duo 100% féminin (relai ou escadrille) nouveauté 2026

Podium 13h30 suivi du tirage au sort des dossards avec Patrick Montel

Concept unique en France Made in Bourbonne-les-Bains. Démasquer le coureur mystère qui représente et incarne notre 3éme Semi-Marathon des Thermes 2026

Inscription https://www.bienvenue-hautemarne.fr/semi-marathon-de-bourbonne-les-bains/ ou sur la plateforme ChronoPro.

Renseignement Lienard Nicolas Office de Tourisme

Place des bains 524000 Bourbonne-les-Bains tel 03 25 90 01 71 nicolas@attractivite52.fr .

Place des Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 nicolas@attractivite52.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 3ème SEMI MARATHON DES THERMES Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains