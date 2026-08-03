3ème soirée musicale au parc nature Hirsingue
vendredi 14 août 2026 · Hirsingue
Informations pratiques
Hirsingue
3ème soirée musicale au parc nature
22 rue de l’ill Hirsingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Profitez d’une sortie nature dans le cadre du parc nature d’Hirsingue.
Soirée musicale estivale avec petite restauration sur place dans un cadre verdoyant et sympathique. 0 .
22 rue de l’ill Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 50 13 mairie@hirsingue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy an outing in nature at the Hirsingue Nature Park.
L’événement 3ème soirée musicale au parc nature Hirsingue a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Sundgau
À voir aussi à Hirsingue (Haut-Rhin)
- Sports de combat Hirsingue 19 août 2026
- Incroyables petites bêtes À partit de 5 ans Hirsingue 24 août 2026
- Color fun Hirsingue 28 août 2026