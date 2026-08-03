Informations pratiques

Hirsingue

3ème soirée musicale au parc nature

22 rue de l’ill Hirsingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Profitez d’une sortie nature dans le cadre du parc nature d’Hirsingue.

Soirée musicale estivale avec petite restauration sur place dans un cadre verdoyant et sympathique. 0 .

22 rue de l’ill Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 50 13 mairie@hirsingue.fr

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English :

Enjoy an outing in nature at the Hirsingue Nature Park.

L’événement 3ème soirée musicale au parc nature Hirsingue a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Sundgau