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3ème trophée VTT vintage Ramatuelle

3ème trophée VTT vintage Ramatuelle samedi 3 octobre 2026.

Ville : 83350 Ramatuelle

Département : Var

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Tarif :

Ramatuelle

3ème trophée VTT vintage

Ramatuelle Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

Baroudeurs de la première heure, anciens compétiteurs, champions, collectionneurs… mais aussi jeunes vététistes qui n’ont connu que le 29“ et les freins à disques, venez revivre tous les 1ers weekends d’octobre à Ramatuelle. .
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Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00  contact@generationmountainbike.com

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English : 3rd vintage mountain bike trophy

Mountain bikers from the early days, former competitors, champions, collectors… but also young mountain bikers who have only known the 29 and disc brakes, come and relive every 1st weekend of October in Ramatuelle. .

L’événement 3ème trophée VTT vintage Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle

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