3ème trophée VTT vintage Ramatuelle
3ème trophée VTT vintage Ramatuelle samedi 3 octobre 2026.
Ramatuelle
3ème trophée VTT vintage
Ramatuelle Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Baroudeurs de la première heure, anciens compétiteurs, champions, collectionneurs… mais aussi jeunes vététistes qui n’ont connu que le 29“ et les freins à disques, venez revivre tous les 1ers weekends d’octobre à Ramatuelle. .
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Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 contact@generationmountainbike.com
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English : 3rd vintage mountain bike trophy
Mountain bikers from the early days, former competitors, champions, collectors… but also young mountain bikers who have only known the 29 and disc brakes, come and relive every 1st weekend of October in Ramatuelle. .
L’événement 3ème trophée VTT vintage Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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