Visite du moulin à huile du Faubourg, Moulin à huile du Faubourg, Ramatuelle
Visite du moulin à huile du Faubourg, Moulin à huile du Faubourg, Ramatuelle vendredi 18 septembre 2026.
Visite du moulin à huile du Faubourg 18 et 19 septembre Moulin à huile du Faubourg Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, le moulin à huile du Faubourg vous ouvre ses portes gratuitement.
Moulin à huile du Faubourg rue du clocher 83350 Ramatuelle Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, le moulin à huile du Faubourg vous ouvre ses portes gratuitement.
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