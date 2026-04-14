Festival de Ramatuelle Benabar en tournée Théâtre de Verdure Ramatuelle
Festival de Ramatuelle Benabar en tournée Théâtre de Verdure Ramatuelle mercredi 12 août 2026.
Ramatuelle
Festival de Ramatuelle Benabar en tournée
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var
Tarif : 78 – 78 – 78 EUR
hors frais de réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.
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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com
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English : Festival de Ramatuelle Benabar on tour
A singer-songwriter with a mischievous pen and a tender look at our lives, he has established himself over the past 25 years as one of the most popular artists on the French chanson scene.
L’événement Festival de Ramatuelle Benabar en tournée Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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