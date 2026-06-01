Visite du Phare de Camarat, Phare de Camarat, Ramatuelle

Visite du Phare de Camarat Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00 Phare de Camarat Var

8 personnes max par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, nous vous invitons à visiter le Phare gratuitement.

Depuis la terrasse extérieure se déploie un sublime panorama à 360° sur la commune de Ramatuelle, les îles d’or et les Alpes au loin..

A l’intérieur, un espace muséal vous accueille, découpé en trois salles qui présentent la faune et la flore locale, les routes maritimes, les épaves du coin, ainsi qu’une partie sur l’histoire des phares et celui de Camarat en lui-même.

Merci d’arriver 10 minutes en avance et de favoriser le covoiturage pour limiter le stationnement au phare.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme et de la Culture de Ramatuelle :

http://www.ramatuelle-tourisme.com/fr/phare/

Phare de Camarat Phare de Camarat 83350 Ramatuelle Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 98 12 64 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ramatuelle-tourisme.com/fr/phare/ »}] [{« link »: « http://www.ramatuelle-tourisme.com/fr/phare/ »}]

A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, nous vous invitons à visiter le Phare gratuitement.

©Ramatuelle-InstapadesStudio