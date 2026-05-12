Accords et à Cœur Théâtre de Verdure Ramatuelle

Ramatuelle

Accords et à Cœur

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Conservatoire de Musique & Danse présente Accords et à Cœur un spectacle qui célèbre l’amour sous toutes ses formes la relation à l’autre, le partage, la rencontre et la diversité des sensibilités.

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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com

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English : Accords and Heart

The Conservatoire de Musique & Danse presents Accords et à Cœur , a show that celebrates love in all its forms: the relationship with the other, sharing, meeting and the diversity of sensibilities.

L’événement Accords et à Cœur Ramatuelle a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle