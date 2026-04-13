Journées du Patrimoine de Pays à Ramatuelle, Moulin de paillas, Ramatuelle

Journées du Patrimoine de Pays à Ramatuelle 27 et 28 juin Moulin de paillas Var

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Élément fort du patrimoine bâti de Ramatuelle, reconstruit à l’identique en 2002, ce moulin à vent vous ouvre sa porte. L’association « Les Amis des Moulins de Ramatuelle » en assure la visite gratuite en continu, avec des explications détaillées sur son histoire et son fonctionnement.

Rendez-vous sur le site du moulin de Paillas :

– Samedi Visite de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

– Dimanche Visite de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h / Entoilage et mise au vent (selon le vent) / avec des musiciens provençaux et jeu de pétanque à disposition

Visite du moulin à huile du Faubourg, rue du clocher (au village) :

– Samedi Visite de 15h à 18h

– Dimanche Visite de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h

Moulin de paillas route des moulins de paillas, ramatuelle Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ramatuelle-tourisme.com/fr/animation/traditions-et-folklore/ramatuelle/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins-4601690/ »}]

Visite du moulin de Paillas et du moulin à huile du Faubourg, rue du clocher moulins patrimoine

Anne