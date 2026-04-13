Longines Global Champions Tour Ramatuelle Route de l’Epi Ramatuelle

Ramatuelle

Longines Global Champions Tour Ramatuelle

Route de l’Epi Plage de Pampelonne Ramatuelle Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-11

Le Longines Global Champions Tour revient à Ramatuelle, sur l’emblématique plage de Pampelonne.

Ce site est bien connu pour sa beauté idyllique et a longtemps été une étape préférée sur le calendrier des meilleurs cavaliers et des spectateurs.

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Route de l’Epi Plage de Pampelonne Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com

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English : Longines Global Champions Tour Ramatuelle

The Longines Global Champions Tour returns to Ramatuelle, on the iconic Pampelonne beach.

The site is well known for its idyllic beauty and has long been a favorite stop on the calendar for top riders and spectators alike.

L’événement Longines Global Champions Tour Ramatuelle Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle