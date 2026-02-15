Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Route du Moulin de Paillas Ramatuelle

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

2026-06-27

Élément fort du patrimoine bâti de Ramatuelle, reconstruit à l’identique en 2002, ce moulin à vent vous ouvre sa porte.

Route du Moulin de Paillas Moulin de Paillas et village Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com

English : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Country and Mill Heritage Days)

A highlight of Ramatuelle’s built heritage, the windmill was rebuilt to its original condition in 2002, and is now open to visitors.

