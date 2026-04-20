Festival Reconnexion de retour pour sa 6ème édition programme intégral Théâtre de Verdure Ramatuelle

Ramatuelle

Festival Reconnexion de retour pour sa 6ème édition programme intégral

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-16 2026-07-17

Lundi 13/07 L’Escalet by Reconnexion Chéri Chéri + Heavychest (1ère partie) 21h gratuit



Au théâtre de verdure à 21h (payant)

Jeudi 16/07 Papooz + Plaisir (1ère partie)

Vendredi 17/07 Requin Chagrin + François and the Atlas mountains

.

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 reconnexion.ramatuelle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Reconnexion returns for its 6th edition full program

Monday 13/07 L’Escalet by Reconnexion Chéri Chéri + Heavychest (1st part) 9pm free



Au théâtre de verdure at 9pm (paying)

Thursday 16/07 Papooz + Plaisir (1st part)

Friday 17/07 Requin Chagrin + François and the Atlas mountains

L’événement Festival Reconnexion de retour pour sa 6ème édition programme intégral Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle