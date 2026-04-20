Festival Reconnexion de retour pour sa 6ème édition programme intégral Théâtre de Verdure Ramatuelle
Festival Reconnexion de retour pour sa 6ème édition programme intégral Théâtre de Verdure Ramatuelle lundi 13 juillet 2026.
Ramatuelle
Festival Reconnexion de retour pour sa 6ème édition programme intégral
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-16 2026-07-17
Lundi 13/07 L’Escalet by Reconnexion Chéri Chéri + Heavychest (1ère partie) 21h gratuit
Au théâtre de verdure à 21h (payant)
Jeudi 16/07 Papooz + Plaisir (1ère partie)
Vendredi 17/07 Requin Chagrin + François and the Atlas mountains
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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 reconnexion.ramatuelle@gmail.com
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English : Festival Reconnexion returns for its 6th edition full program
Monday 13/07 L’Escalet by Reconnexion Chéri Chéri + Heavychest (1st part) 9pm free
Au théâtre de verdure at 9pm (paying)
Thursday 16/07 Papooz + Plaisir (1st part)
Friday 17/07 Requin Chagrin + François and the Atlas mountains
L’événement Festival Reconnexion de retour pour sa 6ème édition programme intégral Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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