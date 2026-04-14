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Festival de Ramatuelle Manu Payet Emmanuel 2 Théâtre de Verdure Ramatuelle

Festival de Ramatuelle Manu Payet Emmanuel 2 Théâtre de Verdure Ramatuelle samedi 1 août 2026.

Lieu : Théâtre de Verdure

Adresse : La Rocade

Ville : 83350 Ramatuelle

Département : Var

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif : 78 78 78 hors frais de réservation

Ramatuelle

Festival de Ramatuelle Manu Payet Emmanuel 2

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : 78 – 78 – 78 EUR

hors frais de réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Dans son précédent spectacle Emmanuel , Manu Payet se dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel nous sommes nombreux à nous reconnaître.
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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50  info@festivalderamatuelle.com

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English : Festival de Ramatuelle Manu Payet Emmanuel 2

In his previous show, Emmanuel , Manu Payet revealed himself without modesty, touching on memories of his adolescence and married life, with a series of anecdotes about a past in which many of us recognize ourselves.

L’événement Festival de Ramatuelle Manu Payet Emmanuel 2 Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle

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