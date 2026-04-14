Festival de Ramatuelle Manu Payet Emmanuel 2 Théâtre de Verdure Ramatuelle
Festival de Ramatuelle Manu Payet Emmanuel 2 Théâtre de Verdure Ramatuelle samedi 1 août 2026.
Ramatuelle
Festival de Ramatuelle Manu Payet Emmanuel 2
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var
Tarif : 78 – 78 – 78 EUR
hors frais de réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dans son précédent spectacle Emmanuel , Manu Payet se dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel nous sommes nombreux à nous reconnaître.
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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com
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English : Festival de Ramatuelle Manu Payet Emmanuel 2
In his previous show, Emmanuel , Manu Payet revealed himself without modesty, touching on memories of his adolescence and married life, with a series of anecdotes about a past in which many of us recognize ourselves.
L’événement Festival de Ramatuelle Manu Payet Emmanuel 2 Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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