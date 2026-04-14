Les Nuits Classiques de Ramatuelle Lambert Wilson, Pierre Génisson et Bruno Fontaine Théâtre de Verdure Ramatuelle

Ramatuelle

Les Nuits Classiques de Ramatuelle Lambert Wilson, Pierre Génisson et Bruno Fontaine

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

hors frais de réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Songbook Les grands classiques de la chanson française et les grands standards américains



& première partie



Lucie Peyramaure, soprano accompagnée par Charlotte Bonneu, piano



Avec le soutien de la Fondation Orange

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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com

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English : Les Nuits Classiques de Ramatuelle Lambert Wilson, Pierre Génisson and Bruno Fontaine

Songbook: French chanson classics and American standards

& opening act

Lucie Peyramaure, soprano accompanied by Charlotte Bonneu, piano

With the support of the Orange Foundation

L’événement Les Nuits Classiques de Ramatuelle Lambert Wilson, Pierre Génisson et Bruno Fontaine Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle