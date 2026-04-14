Les Nuits Classiques de Ramatuelle Lambert Wilson, Pierre Génisson et Bruno Fontaine Théâtre de Verdure Ramatuelle
Les Nuits Classiques de Ramatuelle Lambert Wilson, Pierre Génisson et Bruno Fontaine Théâtre de Verdure Ramatuelle vendredi 31 juillet 2026.
Ramatuelle
Les Nuits Classiques de Ramatuelle Lambert Wilson, Pierre Génisson et Bruno Fontaine
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
hors frais de réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Songbook Les grands classiques de la chanson française et les grands standards américains
& première partie
Lucie Peyramaure, soprano accompagnée par Charlotte Bonneu, piano
Avec le soutien de la Fondation Orange
.
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com
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English : Les Nuits Classiques de Ramatuelle Lambert Wilson, Pierre Génisson and Bruno Fontaine
Songbook: French chanson classics and American standards
& opening act
Lucie Peyramaure, soprano accompanied by Charlotte Bonneu, piano
With the support of the Orange Foundation
L’événement Les Nuits Classiques de Ramatuelle Lambert Wilson, Pierre Génisson et Bruno Fontaine Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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