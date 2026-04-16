Les Nuits Classiques de Ramatuelle Misatango Bolero Théâtre de Verdure Ramatuelle

Ramatuelle

Les Nuits Classiques de Ramatuelle Misatango Bolero

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

hors frais de réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

2 œuvres majeures qui explorent les liens entre musique et mouvement, entre spiritualité et sensualité.

Ballet & chorégraphie Julien Lestel

Musique de Misatango Martin Palmieri

Musique du Boléro Maurice Ravel

Avec les danseuses et danseurs du BJL

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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com

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English : Les Nuits Classiques de Ramatuelle Misatango Bolero

2 major works that explore the links between music and movement, spirituality and sensuality.

Ballet & choreography: Julien Lestel

Music for Misatango: Martin Palmieri

Music for Bolero: Maurice Ravel

With BJL dancers

L’événement Les Nuits Classiques de Ramatuelle Misatango Bolero Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle