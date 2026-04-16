Les Nuits Classiques de Ramatuelle Misatango Bolero Théâtre de Verdure Ramatuelle
Les Nuits Classiques de Ramatuelle Misatango Bolero Théâtre de Verdure Ramatuelle jeudi 30 juillet 2026.
Ramatuelle
Les Nuits Classiques de Ramatuelle Misatango Bolero
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
hors frais de réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
2 œuvres majeures qui explorent les liens entre musique et mouvement, entre spiritualité et sensualité.
Ballet & chorégraphie Julien Lestel
Musique de Misatango Martin Palmieri
Musique du Boléro Maurice Ravel
Avec les danseuses et danseurs du BJL
.
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com
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English : Les Nuits Classiques de Ramatuelle Misatango Bolero
2 major works that explore the links between music and movement, spirituality and sensuality.
Ballet & choreography: Julien Lestel
Music for Misatango: Martin Palmieri
Music for Bolero: Maurice Ravel
With BJL dancers
L’événement Les Nuits Classiques de Ramatuelle Misatango Bolero Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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