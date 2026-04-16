Les Nuits Classiques de Ramatuelle 9ème Symphonie de Beethoven Théâtre de Verdure Ramatuelle
Les Nuits Classiques de Ramatuelle 9ème Symphonie de Beethoven Théâtre de Verdure Ramatuelle mercredi 29 juillet 2026.
Ramatuelle
Les Nuits Classiques de Ramatuelle 9ème Symphonie de Beethoven
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
hors frais de réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Version exceptionnelle pour 2 pianos, solistes et chœur
Héléne Mercier, piano Louis Lortie, Piano Claire de Monteil, soprano Delphine Haidan, mezzo-soprano Valentin Thill, ténor Nicolas Cavalier, baryton-basse Et le chœur de l’Opéra de Toulon
.
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com
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English : Les Nuits Classiques de Ramatuelle Beethoven’s 9th Symphony
Exceptional version for 2 pianos, soloists and choir
Héléne Mercier, piano Louis Lortie, Piano Claire de Monteil, soprano Delphine Haidan, mezzo-soprano Valentin Thill, tenor Nicolas Cavalier, bass-baritone And the Toulon Opera Choir
L’événement Les Nuits Classiques de Ramatuelle 9ème Symphonie de Beethoven Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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