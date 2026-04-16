Les Nuits Classiques de Ramatuelle 9ème Symphonie de Beethoven Théâtre de Verdure Ramatuelle

Ramatuelle

Les Nuits Classiques de Ramatuelle 9ème Symphonie de Beethoven

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

hors frais de réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Version exceptionnelle pour 2 pianos, solistes et chœur

Héléne Mercier, piano Louis Lortie, Piano Claire de Monteil, soprano Delphine Haidan, mezzo-soprano Valentin Thill, ténor Nicolas Cavalier, baryton-basse Et le chœur de l’Opéra de Toulon

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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com

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English : Les Nuits Classiques de Ramatuelle Beethoven’s 9th Symphony

Exceptional version for 2 pianos, soloists and choir

Héléne Mercier, piano Louis Lortie, Piano Claire de Monteil, soprano Delphine Haidan, mezzo-soprano Valentin Thill, tenor Nicolas Cavalier, bass-baritone And the Toulon Opera Choir

L’événement Les Nuits Classiques de Ramatuelle 9ème Symphonie de Beethoven Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle