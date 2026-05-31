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La fièvre des années 80’s, 90’s, 2000’s, Place de l’Ormeau de Ramatuelle, Ramatuelle

La fièvre des années 80’s, 90’s, 2000’s, Place de l’Ormeau de Ramatuelle, Ramatuelle

La fièvre des années 80’s, 90’s, 2000’s, Place de l’Ormeau de Ramatuelle, Ramatuelle dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place de l'Ormeau de Ramatuelle

Adresse : Place de l'Ormeau, 83350 Ramatuelle

Ville : 83350 Ramatuelle

Département : Var

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 500

La fièvre des années 80’s, 90’s, 2000’s Dimanche 21 juin, 18h00 Place de l’Ormeau de Ramatuelle Var

500

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Venez célébrer la musique avec Dj Manu Marques
Place de l’Ormeau de 18h à 23h
Gratuit.

Place de l’Ormeau de Ramatuelle Place de l’Ormeau, 83350 Ramatuelle Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez célébrer la musique avec Dj Manu Marques

©pixabay

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