La fièvre des années 80’s, 90’s, 2000’s, Place de l’Ormeau de Ramatuelle, Ramatuelle
La fièvre des années 80’s, 90’s, 2000’s, Place de l’Ormeau de Ramatuelle, Ramatuelle dimanche 21 juin 2026.
La fièvre des années 80’s, 90’s, 2000’s Dimanche 21 juin, 18h00 Place de l’Ormeau de Ramatuelle Var
500
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Venez célébrer la musique avec Dj Manu Marques
Place de l’Ormeau de 18h à 23h
Gratuit.
Place de l’Ormeau de Ramatuelle Place de l’Ormeau, 83350 Ramatuelle Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez célébrer la musique avec Dj Manu Marques
©pixabay
À voir aussi à Ramatuelle (Var)
- Longines Global Champions Tour Ramatuelle Route de l’Epi Ramatuelle 11 juin 2026
- Accords et à Cœur Théâtre de Verdure Ramatuelle 13 juin 2026
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Route du Moulin de Paillas Ramatuelle 27 juin 2026
- Journées du Patrimoine de Pays à Ramatuelle, Moulin de paillas, Ramatuelle 27 juin 2026
- Festival Reconnexion de retour pour sa 6ème édition programme intégral Théâtre de Verdure Ramatuelle 13 juillet 2026