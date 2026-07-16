Informations pratiques

Ramatuelle

Journées Européennes du Patrimoine

Commune de Ramatuelle Ramatuelle Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites

– Le phare de Camarat

– Le moulin de Paillas

– Le moulin à huile du Faubourg

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Commune de Ramatuelle Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com

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English : European Heritage Days

Sights

– The Camarat Lighthouse

– The Paillas Mill

– The Faubourg Oil Mill

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ramatuelle a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle