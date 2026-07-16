Journées Européennes du Patrimoine Ramatuelle
samedi 19 septembre 2026 · Ramatuelle
Informations pratiques
Ramatuelle
Journées Européennes du Patrimoine
Commune de Ramatuelle Ramatuelle Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites
– Le phare de Camarat
– Le moulin de Paillas
– Le moulin à huile du Faubourg
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Commune de Ramatuelle Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com
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English : European Heritage Days
Sights
– The Camarat Lighthouse
– The Paillas Mill
– The Faubourg Oil Mill
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ramatuelle a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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