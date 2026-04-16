4 courts-métrages Espace Saint-Michel Paris

Découvrez le travail du jeune réalisateur Yanis Soul, 17 ans, en sélection Tremplin au Nikon Film Festival. Il diffusera ses deux derniers films, accompagnés de deux autres excellents courts-métrages. Rencontrez les équipes des films présentés, à l’occasion de cette soirée qui s’annonce grandiose !

PROJECTION-ÉQUIPE DE :

Memento mori, de Yanis Soul (avec Cécile Rebboah, Guilaine Londez, Elodie Frenck) – 6 min

Ça tourne…, de Yanis Soul (avec Juliette Poissonnier, Ariane Aggiage, Husky Kihal) – 15 min

ET DEUX COURTS-MÉTRAGES :

Y a pas de p’tits rôles, de Suzy Deschamps (avec Suzy Deschamps, Mathieu Lestrade, Loïc Armel Colin) – 13 min

Toute en beauté, de Shérazade Khalladi (avec Karine Dubernet, Frédéric Hazan, Louise Bourgoin) – 14 min

Une soirée, 4 courts-métrages diffusés : découvrez, entre autres films exceptionnels, le travail d’un jeune réalisateur de 17 ans

Le vendredi 24 avril 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T19:30:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00

Espace Saint-Michel 7 Place Saint-Michel 75005 Paris

https://cyanidfilm.wordpress.com/ cyanidfilm@gmail.com



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