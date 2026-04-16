4 courts-métrages Espace Saint-Michel Paris
4 courts-métrages Espace Saint-Michel Paris vendredi 24 avril 2026.
Découvrez le travail du jeune réalisateur Yanis Soul, 17 ans, en sélection Tremplin au Nikon Film Festival. Il diffusera ses deux derniers films, accompagnés de deux autres excellents courts-métrages. Rencontrez les équipes des films présentés, à l’occasion de cette soirée qui s’annonce grandiose !
PROJECTION-ÉQUIPE DE :
- Memento mori, de Yanis Soul (avec Cécile Rebboah, Guilaine Londez, Elodie Frenck) – 6 min
- Ça tourne…, de Yanis Soul (avec Juliette Poissonnier, Ariane Aggiage, Husky Kihal) – 15 min
ET DEUX COURTS-MÉTRAGES :
- Y a pas de p’tits rôles, de Suzy Deschamps (avec Suzy Deschamps, Mathieu Lestrade, Loïc Armel Colin) – 13 min
- Toute en beauté, de Shérazade Khalladi (avec Karine Dubernet, Frédéric Hazan, Louise Bourgoin) – 14 min
Une soirée, 4 courts-métrages diffusés : découvrez, entre autres films exceptionnels, le travail d’un jeune réalisateur de 17 ans
Le vendredi 24 avril 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T19:30:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00
Espace Saint-Michel 7 Place Saint-Michel 75005 Paris
https://cyanidfilm.wordpress.com/ cyanidfilm@gmail.com
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