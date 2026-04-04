4 ème Festival Focales Clôture Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse

4 ème Festival Focales Clôture

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09 22:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Clôture du 4ème Festival Focales. Projection de deux films, vin d’honneur et discussion animée entre des représentant d’association.

Clôture du 4ème Festival Focales. Projection de deux films, vin d’honneur et discussion animée entre des représentant d’association.

18h -> Projection du film Deux sortit en 2021, d’une durée de 1h36.

Nina et Madeleine sont, aux yeux de tous, de simples voisines qui vont et viennent entre leurs deux appartements, personne ne les connait vraiment… jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer.

19h30 -> Expo et vin d’honneur offert au foyer du cinéma par Nos Couleurs

20h30 -> Diffusion de Maspalomas, film Espagnol d’1h55.

Avant-Première en VOST.

Vicente, un vieil homme homosexuel est admis en maison de retraite. Il décide de cacher son orientation sexuelle.

Le film sera suivi d’une discussion animée entre un représentant de l’association Les Audacieuses et Audacieux, la Ligue des Droits de l’Homme et l’association LGBTQIA+ local Nos Couleurs. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 4 ème Festival Focales Clôture

Closing of the 4th Focales Festival. Screening of two films, vin d’honneur and discussion with association representatives.

L’événement 4 ème Festival Focales Clôture Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS