Film Mystère Avant Première Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Film Mystère Avant Première Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse lundi 4 mai 2026.
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Film Mystère Avant Première
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 20:30:00
fin : 2026-05-04 22:00:00
Date(s) :
2026-05-04
Film Mystère en Avant-Première et en VOST
Film Mystère !
Osez-vous lancer dans l’inconnu !
Chaque mois, nous vous proposons de découvrir un film en avant-première dont le titre reste mystérieux jusqu’à l’heure de la projection…
En partenariat avec l’AFCAE, Association Française des Cinémas Art et Essai.
Film Mystère en Avant-Première et en VOST .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Film Mystère Avant Première
Film Mystère in Preview and in VOST
L’événement Film Mystère Avant Première Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS
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