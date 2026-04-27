Film Mystère Avant Première Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Film Mystère Avant Première

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 20:30:00

fin : 2026-05-04 22:00:00

Date(s) :

2026-05-04

Film Mystère en Avant-Première et en VOST

Film Mystère !

Osez-vous lancer dans l’inconnu !

Chaque mois, nous vous proposons de découvrir un film en avant-première dont le titre reste mystérieux jusqu’à l’heure de la projection…

En partenariat avec l’AFCAE, Association Française des Cinémas Art et Essai.

Film Mystère en Avant-Première et en VOST .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Film Mystère Avant Première

Film Mystère in Preview and in VOST

L’événement Film Mystère Avant Première Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS