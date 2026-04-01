Ciné Rencontre Inarumen Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ciné Rencontre Inarumen Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse jeudi 30 avril 2026.
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ciné Rencontre Inarumen
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30 22:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Film Documentaire sur les Mapuche, un peuple Chilien en présence de la réalisatrice.
Film Documentaire sur les Mapuche, un peuple Chilien.
Au cœur de Wallmapu, les voix des Mapuche s’élèvent pour préserver et transmettre la mémoire de leurs ancêtres.
Ce documentaire est un voyage au cœur d’un héritage millénaire, un hommage à un peuple qui continu à faire vivre son monde avec fierté et détermination.
Film en présence de la réalisatrice Agrès Biscaichipy
Film en VOST d’une durée d’1h30 .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Ciné Rencontre Inarumen
Documentary film about the Mapuche, a Chilean people, in the presence of the director.
L’événement Ciné Rencontre Inarumen Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS
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