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[4] SAISONS Chronique d’un couple Théâtre du Rond Point Valréas

samedi 7 novembre 2026 · Théâtre du Rond Point · Valréas

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Théâtre du Rond Point
Adresse
21 Rue du Berteuil
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif
13 Plus de 12 ans

Valréas

[4] SAISONS Chronique d’un couple

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 13 EUR

Plus de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:45:00
fin : 2026-11-07 20:25:00

Date(s) :
2026-11-07

TANGO ARGENTIN CONTEMPORAIN
Après avoir exploré un tango à trois et cinq corps, Ariane Liautaud revient à la forme essentielle de cette danse le duo.
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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45  theatredurondpoint@gmail.com

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English :

CONTEMPORARY ARGENTINE TANGO
After exploring tango in groups of three and five, Ariane Liautaud returns to the dance’s essential form: the duet.

L’événement [4] SAISONS Chronique d’un couple Valréas a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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