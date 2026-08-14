[4] SAISONS Chronique d’un couple Théâtre du Rond Point Valréas

Informations pratiques

Valréas

[4] SAISONS Chronique d’un couple

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 13 EUR

Plus de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:45:00

fin : 2026-11-07 20:25:00

Date(s) :

2026-11-07

TANGO ARGENTIN CONTEMPORAIN

Après avoir exploré un tango à trois et cinq corps, Ariane Liautaud revient à la forme essentielle de cette danse le duo.

.

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CONTEMPORARY ARGENTINE TANGO

After exploring tango in groups of three and five, Ariane Liautaud returns to the dance’s essential form: the duet.

L’événement [4] SAISONS Chronique d’un couple Valréas a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes