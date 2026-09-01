Soirée de présentation de la saison 26-27 Théâtre du Rond Point Valréas
jeudi 17 septembre 2026 · Théâtre du Rond Point · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Soirée de présentation de la saison 26-27
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17 20:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Le TRP est un lieu où l’on se sent bien… où chaque saison commence comme une belle promesse.
.
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The TRP is a place where you feel at home… where every season begins with a sense of promise.
L’événement Soirée de présentation de la saison 26-27 Valréas a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valréas (Vaucluse)
- Vide Grenier Valréas 12 septembre 2026
- Salon des Arts 2026 46ème édition Espace Jean Duffard Valréas 18 septembre 2026
- LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL Théâtre du Rond Point Valréas 18 septembre 2026
- Les journées du patrimoine au Château de Simiane Château de Simiane Valréas 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Atelier fabrication de papier marbré Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas 19 septembre 2026