Soirée de présentation de la saison 26-27 Théâtre du Rond Point Valréas

Informations pratiques

Valréas

Soirée de présentation de la saison 26-27

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-17 20:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Le TRP est un lieu où l’on se sent bien… où chaque saison commence comme une belle promesse.

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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

The TRP is a place where you feel at home… where every season begins with a sense of promise.

L’événement Soirée de présentation de la saison 26-27 Valréas a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes