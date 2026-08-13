LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL Théâtre du Rond Point Valréas

Informations pratiques

Valréas

LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit

réservé aux groupes de minimum 10 personnes, demandeurs d’emploi, étudiants, adhérents MGEN VYV (sur présentation de justificatifs)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:45:00

fin : 2026-09-18 22:05:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Véritable hommage à l’univers du Cinéma, aux personnages fous qui font vivre cette industrie, Le Schpountz raconte les fantasmagories d’Irénée Fabre.

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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

A true tribute to the world of cinema and the eccentric characters who bring this industry to life, *Le Schpountz* tells the fantastical story of Irénée Fabre.

L’événement LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL Valréas a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes