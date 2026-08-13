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AGENDA · Valréas

LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL Théâtre du Rond Point Valréas

vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre du Rond Point · Valréas

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Théâtre du Rond Point
Adresse
21 Rue du Berteuil
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif
8 Tarif réduit réservé aux groupes de minimum 10 personnes, demandeurs d’emploi, étudiants, adhérents MGEN VYV (sur présentation de justificatifs)

Valréas

LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit
réservé aux groupes de minimum 10 personnes, demandeurs d’emploi, étudiants, adhérents MGEN VYV (sur présentation de justificatifs)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:45:00
fin : 2026-09-18 22:05:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Véritable hommage à l’univers du Cinéma, aux personnages fous qui font vivre cette industrie, Le Schpountz raconte les fantasmagories d’Irénée Fabre.
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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45  theatredurondpoint@gmail.com

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English :

A true tribute to the world of cinema and the eccentric characters who bring this industry to life, *Le Schpountz* tells the fantastical story of Irénée Fabre.

L’événement LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL Valréas a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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