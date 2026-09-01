Les journées du patrimoine au Château de Simiane Château de Simiane Valréas

Informations pratiques

Valréas

Les journées du patrimoine au Château de Simiane

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, Valréas participera aux Journées Européennes du Patrimoine 2026 avec un programme consacré au patrimoine disparu, fragilisé, restauré et transmis.

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

On Saturday, September 19, and Sunday, September 20, Valr%E9as will participate in the 2026 European Heritage Days with a program dedicated to heritage that has been lost, is at risk, has been restored, and has been passed down.

L’événement Les journées du patrimoine au Château de Simiane Valréas a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes