Les journées du patrimoine au Château de Simiane Château de Simiane Valréas
samedi 19 septembre 2026 · Château de Simiane · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Les journées du patrimoine au Château de Simiane
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, Valréas participera aux Journées Européennes du Patrimoine 2026 avec un programme consacré au patrimoine disparu, fragilisé, restauré et transmis.
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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
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English :
On Saturday, September 19, and Sunday, September 20, Valr%E9as will participate in the 2026 European Heritage Days with a program dedicated to heritage that has been lost, is at risk, has been restored, and has been passed down.
L’événement Les journées du patrimoine au Château de Simiane Valréas a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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