40 ans du Jumelage Thaon/Alzenau, Auditorium Clémentine Delait, Thaon-les-Vosges
samedi 19 septembre 2026 · Auditorium Clémentine Delait · Thaon-les-Vosges
Informations pratiques
40 ans du Jumelage Thaon/Alzenau 19 et 20 septembre Auditorium Clémentine Delait Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une exposition qui retrace l’histoire du jumelage entre Thaon-lès-Vosges et Alzenau, un lien d’amitié franco-allemand ininterrompu unissant les deux villes depuis 1986.
Auditorium Clémentine Delait 1 rue de Lorraine 88150 Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 88150 Quartier de l’Europe Vosges Grand Est https://thaonlesvosges.fr Parkings, Accès PMR
Une exposition qui retrace l’histoire du jumelage entre Thaon-lès-Vosges et Alzenau, un lien d’amitié franco-allemand ininterrompu unissant les deux villes depuis 1986.
©jumelagethaon/Alzenau
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