40 ans du Jumelage Thaon/Alzenau, Auditorium Clémentine Delait, Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

40 ans du Jumelage Thaon/Alzenau 19 et 20 septembre Auditorium Clémentine Delait Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition qui retrace l’histoire du jumelage entre Thaon-lès-Vosges et Alzenau, un lien d’amitié franco-allemand ininterrompu unissant les deux villes depuis 1986.

Auditorium Clémentine Delait 1 rue de Lorraine 88150 Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 88150 Quartier de l’Europe Vosges Grand Est https://thaonlesvosges.fr Parkings, Accès PMR

Une exposition qui retrace l’histoire du jumelage entre Thaon-lès-Vosges et Alzenau, un lien d’amitié franco-allemand ininterrompu unissant les deux villes depuis 1986.

©jumelagethaon/Alzenau