Informations pratiques

Thaon-les-Vosges

Journées européennes du patrimoine Eglise de la Nativité de Notre Dame

305 RUE DE LORRAINE Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir l’Eglise de la Nativité de Notre Dame

L’église de la Nativité-de-Notre-Dame de Girmont est classé comme Monument Historique. Elle y a été inscrite par arrêté ministériel le 10 novembre 1925. Ellet reste un lieu emblématique du patrimoine local.

Visite libreTout public

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305 RUE DE LORRAINE Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 15 45

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English :

Come discover the Church of the Nativity of Our Lady

The Church of the Nativity of Our Lady in Girmont is designated as a Historic Monument. It was designated as such by ministerial decree on November 10, 1925. It remains an iconic site of local heritage.

Self-guided tour

L’événement Journées européennes du patrimoine Eglise de la Nativité de Notre Dame Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-08-28 par OT EPINAL ET SA REGION