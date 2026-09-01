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AGENDA · Thaon-les-Vosges

Journées européennes du patrimoine Eglise de la Nativité de Notre Dame Thaon-les-Vosges

samedi 19 septembre 2026 · Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
305 RUE DE LORRAINE
Ville
88150 Thaon-les-Vosges
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Thaon-les-Vosges

Journées européennes du patrimoine Eglise de la Nativité de Notre Dame

305 RUE DE LORRAINE Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir l’Eglise de la Nativité de Notre Dame
L’église de la Nativité-de-Notre-Dame de Girmont est classé comme Monument Historique. Elle y a été inscrite par arrêté ministériel le 10 novembre 1925. Ellet reste un lieu emblématique du patrimoine local.
Visite libreTout public
0  .

305 RUE DE LORRAINE Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 15 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the Church of the Nativity of Our Lady
The Church of the Nativity of Our Lady in Girmont is designated as a Historic Monument. It was designated as such by ministerial decree on November 10, 1925. It remains an iconic site of local heritage.
Self-guided tour

L’événement Journées européennes du patrimoine Eglise de la Nativité de Notre Dame Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-08-28 par OT EPINAL ET SA REGION

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