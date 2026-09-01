Journées européennes du patrimoine Eglise de la Nativité de Notre Dame Thaon-les-Vosges
samedi 19 septembre 2026 · Thaon-les-Vosges
Informations pratiques
Thaon-les-Vosges
Journées européennes du patrimoine Eglise de la Nativité de Notre Dame
305 RUE DE LORRAINE Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’Eglise de la Nativité de Notre Dame
L’église de la Nativité-de-Notre-Dame de Girmont est classé comme Monument Historique. Elle y a été inscrite par arrêté ministériel le 10 novembre 1925. Ellet reste un lieu emblématique du patrimoine local.
Visite libreTout public
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305 RUE DE LORRAINE Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 15 45
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English :
Come discover the Church of the Nativity of Our Lady
The Church of the Nativity of Our Lady in Girmont is designated as a Historic Monument. It was designated as such by ministerial decree on November 10, 1925. It remains an iconic site of local heritage.
Self-guided tour
L’événement Journées européennes du patrimoine Eglise de la Nativité de Notre Dame Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-08-28 par OT EPINAL ET SA REGION
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