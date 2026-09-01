Informations pratiques

Thaon-les-Vosges

Journées européennes du patrimoine Eglise Saint Elophe

ROUTE DE MAZELEY Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir l’Eglise Saint Elophe en visite libre.

Ce type d’édifice, typique des campagnes françaises, servait généralement de lieu de culte et de rassemblement pour les habitants locaux.

Dans les régions rurales comme les Vosges, les églises jouaient un rôle central dans la vie communautaire. Elles étaient souvent le cœur des activités religieuses, sociales et parfois même administratives. Leur architecture et leur décoration reflétaient les ressources et les savoir-faire locaux, tout en incarnant la foi et les traditions des populations environnantes.Tout public

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ROUTE DE MAZELEY Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 66 94 24

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English :

Come explore Saint Elophe Church on your own.

This type of building, typical of the French countryside, generally served as a place of worship and a gathering place for local residents.

In rural regions such as the Vosges, churches played a central role in community life. They were often the heart of religious, social, and sometimes even administrative activities. Their architecture and decoration reflected local resources and craftsmanship, while embodying the faith and traditions of the surrounding communities.

L’événement Journées européennes du patrimoine Eglise Saint Elophe Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-08-28 par OT EPINAL ET SA REGION