Exposition « Thaon à la belle époque », Médiathèque, Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Exposition « Thaon à la belle époque » 18 et 19 septembre Médiathèque Vosges

Tout public • Espace d’exposition • Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir Thaon à travers une exposition de cartes postales anciennes et peut-être retrouver des lieux bien connus.

Médiathèque 6 bis rue du Marché 88150 Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 88150 Quartier de l’Europe Vosges Grand Est 0329290203 https://bmi.agglo-epinal.fr

A la médiathèque de Thaon-les-Vosges

©reseaubmi