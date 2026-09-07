AGENDA · Thaon-les-Vosges
Exposition « Thaon à la belle époque », Médiathèque, Thaon-les-Vosges
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque · Thaon-les-Vosges
Informations pratiques
Exposition « Thaon à la belle époque » 18 et 19 septembre Médiathèque Vosges
Tout public • Espace d’exposition • Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Venez découvrir Thaon à travers une exposition de cartes postales anciennes et peut-être retrouver des lieux bien connus.
Médiathèque 6 bis rue du Marché 88150 Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 88150 Quartier de l’Europe Vosges Grand Est 0329290203 https://bmi.agglo-epinal.fr
A la médiathèque de Thaon-les-Vosges
©reseaubmi
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