40 ANS DU RUGBY CLUB HAUT GÉVAUDAN Saint-Chély-d’Apcher
40 ANS DU RUGBY CLUB HAUT GÉVAUDAN Saint-Chély-d’Apcher samedi 23 mai 2026.
Saint-Chély-d’Apcher
40 ANS DU RUGBY CLUB HAUT GÉVAUDAN
Boulevard Guérin d’Apcher Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:30:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Le Rugby Club Haut Gévaudan vous invite pour ses 40 ans, 2 jours de festivités !
Challenge rugby, apéro concert, repas terroir, soirée DJ, déjeuner tripoux, apéro grillades, tournoi de rugby touché à 5, concours de pétanque, concours de taureau mécanique, structures gonflables et ventriglisse.
Le Rugby Club Haut Gévaudan vous invite pour ses 40 ans, 2 jours de festivités !
Au programme
Samedi 23 mai
– 9h00 Challenge du Haut Gévaudan
– 16h30 Remise des trophées animée par Loz’Banda
– 19h00 Apéro Concert animé par Ricoune (gratuit)
– 20h30 Repas terroir (Charcuterie, aligot saucisse, fromage, tarte aux pommes) animé par le groupe Entre Nous by Laurent Molinarie (accordéoniste de Wazoo, ambiance chansons françaises)
– 23h30 Soirée DJ avec Quentin Mazuel (DJ référent du stade Marcel Michelin)
Dimanche 24 mai
– 8h30 Déjeuner aux tripoux
– 12h00 Apéro grillades
– 13h30 Tournoi de rugby touché à 5
– 14h00 Concours de pétanque en doublette
– 14h30 Concours taureau mécanique ouvert à tous et gratuit animé par Dynamic Emotion.
Tout l’aprés-midi Structure gonflables et ventriglisse
Fin d’après-midi Remise des récompenses et apéro .
Boulevard Guérin d’Apcher Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 52 37 48 39
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English :
The Rugby Club Haut Gévaudan invites you to celebrate its 40th anniversary with 2 days of festivities!
Rugby challenge, concert aperitif, local meal, DJ evening, tripoux lunch, barbecue aperitif, 5-a-side touch rugby tournament, pétanque competition, mechanical bull competition, inflatable structures and ventriglisse.
L’événement 40 ANS DU RUGBY CLUB HAUT GÉVAUDAN Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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