Saint-Chély-d’Apcher

40 ANS DU RUGBY CLUB HAUT GÉVAUDAN

Boulevard Guérin d’Apcher Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:30:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Le Rugby Club Haut Gévaudan vous invite pour ses 40 ans, 2 jours de festivités !

Challenge rugby, apéro concert, repas terroir, soirée DJ, déjeuner tripoux, apéro grillades, tournoi de rugby touché à 5, concours de pétanque, concours de taureau mécanique, structures gonflables et ventriglisse.

Le Rugby Club Haut Gévaudan vous invite pour ses 40 ans, 2 jours de festivités !

Au programme

Samedi 23 mai

– 9h00 Challenge du Haut Gévaudan

– 16h30 Remise des trophées animée par Loz’Banda

– 19h00 Apéro Concert animé par Ricoune (gratuit)

– 20h30 Repas terroir (Charcuterie, aligot saucisse, fromage, tarte aux pommes) animé par le groupe Entre Nous by Laurent Molinarie (accordéoniste de Wazoo, ambiance chansons françaises)

– 23h30 Soirée DJ avec Quentin Mazuel (DJ référent du stade Marcel Michelin)

Dimanche 24 mai

– 8h30 Déjeuner aux tripoux

– 12h00 Apéro grillades

– 13h30 Tournoi de rugby touché à 5

– 14h00 Concours de pétanque en doublette

– 14h30 Concours taureau mécanique ouvert à tous et gratuit animé par Dynamic Emotion.

Tout l’aprés-midi Structure gonflables et ventriglisse

Fin d’après-midi Remise des récompenses et apéro .

Boulevard Guérin d’Apcher Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 52 37 48 39

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English :

The Rugby Club Haut Gévaudan invites you to celebrate its 40th anniversary with 2 days of festivities!

Rugby challenge, concert aperitif, local meal, DJ evening, tripoux lunch, barbecue aperitif, 5-a-side touch rugby tournament, pétanque competition, mechanical bull competition, inflatable structures and ventriglisse.

L’événement 40 ANS DU RUGBY CLUB HAUT GÉVAUDAN Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-OT Margeride en Gévaudan