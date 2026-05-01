Saint-Chély-d’Apcher

CINE-DEBAT LA GUERRE DES PRIX

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, est propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Aux côtés d’un négociateur aux méthodes redoutables, elle devra faire exister ses convictions dans un système impitoyable.

Le Ciné-Théâtre propose un ciné-débat autour du thriller rural La guerre des prix, réalisé par Anthony Dechaux.

Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, est propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Aux côtés d’un négociateur aux méthodes redoutables, elle devra faire exister ses convictions dans un système impitoyable.

La projection sera suivie d’un débat animé par la Chambre d’agriculture, Olivier Boulat, agriculteur élu, ainsi que plusieurs intervenants lozériens.

Projection du film réalisé par Anthony Dechaux

Débat animé par la Chambre d’agriculture, Olivier Boulat (agriculteur élu) et d’autres intervenants de Lozère. .

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

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English :

Audrey, a farmer?s daughter and department manager in a provincial hypermarket, is promoted to her company?s central purchasing department to defend the local organic sector. Working alongside a negotiator with formidable methods, she will have to uphold her convictions in a ruthless system.

L’événement CINE-DEBAT LA GUERRE DES PRIX Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-05-07 par Conseil Départemental