Saint-Chély-d’Apcher

SALVATJONAS

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Le duo Salvatjonas, mené par Aelis Loddo et Laurie Alias, est né de l’envie de faire découvrir, redécouvrir, le riche répertoire oral de l’Occitanie, et de créer un pont entre le monde d’hier et d’aujourd’hui. Fortes de multiples influences musicales, elles enrichissent leur répertoire traditionnel chanté par des percussions et un accompagnement mélodique.

Deux voix au service d’une culture occitane qui se réinvente au quotidien.

Le duo Salvatjonas, mené par Aelis Loddo et Laurie Alias, est né de l’envie de faire découvrir, redécouvrir, le riche répertoire oral de l’Occitanie, et de créer un pont entre le monde d’hier et d’aujourd’hui. Fortes de multiples influences musicales, elles enrichissent leur répertoire traditionnel chanté par des percussions et un accompagnement mélodique.

Dans ce nouveau spectacle, Aelis Loddo et Laurie Alias développent un concert conté autour des chants de travail anciens collectés en zone occitanophone associés à des compositions exprimant les réalités d’aujourd’hui.

Chants et récits nous font rencontrer le répertoire des fileuses, bergères, faucheurs, ouvriers, femmes de chambre d’autrefois ou intérimaires du monde moderne. .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

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English :

The Salvatjonas duo, led by Aelis Loddo and Laurie Alias, was born of the desire to discover and rediscover the rich oral repertoire of Occitania, and to create a bridge between the world of yesterday and today. Drawing on a wealth of musical influences, they enrich their traditional sung repertoire with percussion and melodic accompaniment.

L’événement SALVATJONAS Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-05-07 par Conseil Départemental