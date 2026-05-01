Saint-Chély-d’Apcher

RESTITUTION DE L’OPTION CINÉMA

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 16:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Le Ciné-Théâtre vous invite à la restitution finale des élèves de l’option cinéma du lycée Théophile Roussel.

Vous découvrirez les courts métrages réalisés par les élèves en option et spécialité cinéma, accompagnés d’une présentation du parcours de création de chaque film par les élèves eux-mêmes.

Le Ciné-Théâtre vous invite à la restitution finale des élèves de l’option cinéma du lycée Théophile Roussel.

Vous découvrirez les courts métrages réalisés par les élèves en option et spécialité cinéma, accompagnés d’une présentation du parcours de création de chaque film par les élèves eux-mêmes.

La projection sera suivie du court métrage Sous le diamant la crasse de la réalisatrice et intervenante au lycée Lou-Anna Reix.

L’événement débutera à 17h au Ciné-Théâtre. Le public est invité à venir dès 16h30 afin de profiter d’un buffet de bienvenue.

Les tickets sont disponibles à l’accueil du Lycée Théophile Roussel et au cinéma. .

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

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English :

The Ciné-Théâtre invites you to the final presentation by students in the film option at Théophile Roussel high school.

You’ll discover the short films made by students in the cinema option and specialization, accompanied by a presentation of the creative process behind each film by the students themselves.

L’événement RESTITUTION DE L’OPTION CINÉMA Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-05-07 par Conseil Départemental