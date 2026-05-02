4000 ans d’histoire à la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch

La Teste-de-Buch

4000 ans d’histoire à la Dune du Pilat

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Gravissez la Dune en compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur qui vous expliquera quand et comment la dune s’est formée, d’où vient le sable et comment elle évolue. Seront également abordées les découvertes archéologiques qui permettent de mieux comprendre l’histoire de ce site.

Gratuit, sur réservation. .

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com

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English : 4000 ans d’histoire à la Dune du Pilat

L’événement 4000 ans d’histoire à la Dune du Pilat La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-05-02 par OT La Teste-de-Buch