40ème Festival International de mode, photographie et accessoires. Montée Noailles Hyères

40ème Festival International de mode, photographie et accessoires.

Montée Noailles Centre-ville Hyères Var

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

2026-10-16

Venez découvrir le monde de la mode dans le magnifique cadre de la Villa Noailles. Parmi 300 créateurs en compétition, 10 finalistes seront sélectionnés par un jury et seront invités à présenter leur collections lors d’une série de défilés sur 2 soirs.

Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98

English : 40th International Fashion, Photography and Accessories Festival.

Discover the world of fashion in the beautiful setting of la Villa Noailles.

Among 300 creators in competition, 10 finalists will be selected by a jury and will be invited to present their collection in a serie of fashion shows.

