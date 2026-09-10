42ème Tour des Anciens Véhicules d’Ille-et-Vilaine, JEP 2026 – Place des Halles, Saint-Aubin-d’Aubigné

Informations pratiques

42ème Tour des Anciens Véhicules d’Ille-et-Vilaine 19 et 20 septembre JEP 2026 – Place des Halles Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La municipalité de Saint-Aubin d’Aubigné accueille la 42ème édition du Tour d’Ille et Vilaine organisé par le Club des Anciens Véhicules d’Ille et Vilaine, le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026.

Le point d’accueil et de départ de cette manifestation aura lieu place des Halles et place du Marché dans le centre-ville, le samedi 19 septembre entre 8h00 et 10h30 où les véhicules seront exposés au public.

Le retour est prévu le dimanche 20 septembre vers 17h00, place des Halles et place du Marché où les véhicules seront de nouveau exposés au public.

Pendant la présence des véhicules anciens :

– Projection d’un film sur l’automobile aux Halles.

– Food trucks et commerces ouverts.

Environ 90 véhicules autos et motos avec 200 participants seront présents à cette manifestation avec des équipages venus d’Ille et Vilaine et des départements voisins.

L’association des Anciens Véhicules d’Ille et Vilaine fondée en 1975 regroupe à ce jour 240 adhérents.

JEP 2026 – Place des Halles place des Halles, 35250 Saint-Aubin-d’Aubigné Saint-Aubin-d’Aubigné 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne accès par la rue de Saint-Médard

La municipalité de Saint-Aubin d’Aubigné accueille la 42ème édition du Tour d’Ille et Vilaine …

© Thierry Aviv Photographie