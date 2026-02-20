43e Journées européennes du patrimoine à Avignon Avignon
Divers lieux Avignon Vaucluse
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
2026-09-19
Le rendez-vous incontournable de la rentrée !
Les Journées européennes du patrimoine sont une belle occasion de (re)découvrir le patrimoine à proximité de chez soi car de nombreux lieux vous ouvrent leurs portes !
Divers lieux Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com
English : 43rd European Heritage Days in Avignon
The not-to-be-missed back-to-school event!
The European Heritage Days are a great opportunity to (re)discover heritage close to home, as many places open their doors to you!
