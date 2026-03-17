43ème Course pédestre de la Bonette Saint-Étienne-de-Tinée
43ème Course pédestre de la Bonette Saint-Étienne-de-Tinée dimanche 26 juillet 2026.
43ème Course pédestre de la Bonette
Départ Place de l’église Arrivée Col de la Bonette Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 15:00:00
Date(s) :
2026-07-26
C’est la 43ème Edition de la Course pédestre de la Route de la Bonette !
26 km et 1660 m de dénivelé en course à pied dans les paysages du Parc National du Mercantour. départ depuis le village à 7h.
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Départ Place de l’église Arrivée Col de la Bonette Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96
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English : 43st Bonette Foot Race
This is the 43st edition of the Route de la Bonette foot race!
26 km and 1660 m of elevation gain in running in the landscapes of the Mercantour National Park. Departure from the village at 7am.
L’événement 43ème Course pédestre de la Bonette Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur