43ème Course pédestre de la Bonette

Départ Place de l’église Arrivée Col de la Bonette Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26 15:00:00

Date(s) :

2026-07-26

C’est la 43ème Edition de la Course pédestre de la Route de la Bonette !

26 km et 1660 m de dénivelé en course à pied dans les paysages du Parc National du Mercantour. départ depuis le village à 7h.

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Départ Place de l’église Arrivée Col de la Bonette Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

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English : 43st Bonette Foot Race

This is the 43st edition of the Route de la Bonette foot race!

26 km and 1660 m of elevation gain in running in the landscapes of the Mercantour National Park. Departure from the village at 7am.

L’événement 43ème Course pédestre de la Bonette Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur